أفضل تشكيلة فانتازي الدوري الإنجليزي للمباريات الافتتاحية

يقترح خبراء الموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي التشكيل الأفضل للمباريات الافتتاحية، وهنا نستعرض اختياراتهم لمساعدتك في اختيارك تشكيلك

روبرت سانشيز (تشيلسي) 5.0 مليون جنيه إسترليني

يمتلك تشيلسي أحد أفضل جداول مباريات الموسم، حيث تجنب جميع الفرق السبعة الأولى من الموسم الماضي خلال الجولات الست الأولى. وبصفقة بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني، يوفر سانشيز مبلغًا كبيرًا قدره مليون جنيه إسترليني مقارنةً بظهير البلوز الأيسر مارك كوكوريلا (6 ملايين جنيه إسترليني).

موريلو (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني

مدافع نوتنجهام فورست هو لاعب آخر زادت فرصه بشكل كبير بفضل مساهماته الدفاعية. كان موريلو ليحصد 38 نقطة من هذا المقياس الموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل المدافعين تسجيلاً للنقاط.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

39 تسديدة و57 فرصة صنعها الإسباني تضعه ضمن أفضل أربعة مدافعين في فانتازي موسم 2024/2025. ومن المرجح أيضًا أن يحصل بورو على حصة كبيرة من الركلات الحرة والركنيات مع توتنهام هوتسبير بسبب إصابة صانع الألعاب جيمس ماديسون (7.0 مليون جنيه إسترليني).

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

كان قلب دفاع إيفرتون سيُصبح المدافع الأكثر تسجيلًا للأهداف وفقًا لمقياس المساهمة الدفاعية الجديد في المواسم الأربعة الماضية. في الواقع، كانت النقاط الإضافية الـ 44 التي كان تاركوفسكي سيحصدها في الموسم السابق أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي.

محمد صلاح (ليفربول) 14.5 مليون جنيه إسترليني

حقق النجم المصري رقمًا قياسيًا بـ 344 نقطة الموسم الماضي، متقدمًا بأكثر من 100 نقطة على أي لاعب آخر. مواجهة ليفربول على أرضه ضد بورنموث في الجولة الأولى تعني أن صلاح سيكون أحد أفضل الخيارات لقيادة الفريق.

كول بالمر (تشيلسي) 10.5 مليون جنيه إسترليني

استعاد لاعب خط وسط تشيلسي أفضل مستوياته خلال فوزهم الأخير بكأس العالم للأندية FIFA. يُعد بالمر اللاعب الأكثر امتلاكًا في فانتازي، حيث يُمثل 59% من التشكيلة، مقارنةً بـ 53% لصلاح، وهو المنافس الرئيسي للنجم المصري على شارة القيادة عندما يستضيف البلوز كريستال بالاس .

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9.0 مليون جنيه إسترليني

نجم مانشستر يونايتد هو لاعب آخر سترتفع فرصه بفضل نقاط المساهمة الدفاعية هذا الموسم. ورغم انضمام عدد كبير من اللاعبين الجدد، يبقى فرنانديز الخيار الأمثل لدى الشياطين الحمر إذا كنت ترغب في الاستثمار منذ البداية.

إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني

كان من الممكن أن يضعه رصيده البالغ 38 نقطة في مساهمته الدفاعية الموسم الماضي في المركز الثاني مناصفةً بين لاعبي خط الوسط. وإذا أضفنا هدفيه وست تمريراته الحاسمة، فإن أندرسون يُقدم خيارات متعددة للعودة كخيار فعال من حيث التكلفة.

تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) 5.5 مليون جنيه إسترليني

برز الهولندي كخيار شائع في سوق الانتقالات بعد تسجيله هدفين ضد باليرمو في المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد. تبلغ حصة رايندرز 13.5%، متفوقا على أي لاعب وسط آخر في فئة أقل من 6 ملايين جنيه إسترليني.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 9.0 مليون جنيه إسترليني

تقاسم مهاجم أستون فيلا صدارة قائمة هدافي الفريق خلال فترة ما قبل الموسم، مسجلاً خمس أهداف. ووفقًا لتصنيفات صعوبة المباريات (FDR)، حيث تُصنف صعوبة كل مباراة من واحد إلى خمسة - حيث تُمثل الأولى أسهل مباراة ممكنة والخامسة أصعبها - لم تتجاوز أي من مباريات فيلا الثماني الأولى ثلاثة أهداف.

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.5 مليون جنيه إسترليني

سجل خمسة أهداف في نفس العدد من المباريات منذ انضمامه إلى تشيلسي جعلته لاعبًا أساسيًا في خط هجوم العديد من المدربين. يشارك جواو بيدرو في 55% من تشكيلات الفرق، أي أكثر من ضعف إجمالي عدد مشاركات أي مهاجم آخر.