فانتازي.. ارتفاع سعر فيل فودين قبل الجولة 16

ارتفع سعر نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُعدل القيمة السوقية للاعبين عادة بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودا أو هبوطا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وفقا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

هاري ويلسون (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيبا أريزابالاجا (آرسنال) 4.1 مليون جنيه إسترليني

جايدون أنتوني (بيرنلي) 5.3 جنيه إسترليني

مارك ترافرز (إيفرتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

دان ندوي (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني