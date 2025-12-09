مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

فانتازي.. ارتفاع سعر فيل فودين قبل الجولة 16

كتب : محمد القرش

05:02 م 09/12/2025

فيل فودين (1)

ارتفع سعر نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُعدل القيمة السوقية للاعبين عادة بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودا أو هبوطا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وفقا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

هاري ويلسون (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيبا أريزابالاجا (آرسنال) 4.1 مليون جنيه إسترليني

جايدون أنتوني (بيرنلي) 5.3 جنيه إسترليني

مارك ترافرز (إيفرتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

دان ندوي (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيل فودين فودين الدوري الإنجليزي فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي

