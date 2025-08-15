راقب لاعبو فانتازي الدوري الإنجليز أداء محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد وتأثير وصول فلوريان ويرتز (8.5 مليون جنيه إسترليني) قبل الجولة الافتتاحية من دوري Fantasy Premier League 2025/26 .

ولم يعد صلاح اللاعب الأكثر امتلاكًا في فانتازي بعد غيابه عن التسجيل أمام كريستال بالاس في ملعب ويمبلي، حيث لم يسجل سوى هدف واحد طوال فترة الإعداد للموسم، وأهدر ركلة جزاء في آخر مباراتين له.

وتفوق ثنائي تشيلسي كول بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني) وجواو بيدرو (7.5 مليون جنيه إسترليني) الآن على نجم ليفربول، حيث حصلا على 57.5 و54.4 في المائة من الوجود في التشكيل على التوالي.

سيتنافس محمد صلاح مع بالمر على شارة القيادة في الجولة الأولى، حيث يستضيف ليفربول فريق بورنموث على ملعب أنفيلد اليوم الجمعة.

لكن يرى خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أنه لا داعي للقلق بعد أداء يوم الأحد. فصلاح يقترب من موسم 2025/2026 بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا بلغ 344 نقطة في الموسم الماضي - أي أكثر من أي لاعب آخر بأكثر من 100 نقطة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يغير تشكيلته هذا الموسم بعد وصول فلوريان فيرتز (8.5 مليون جنيه إسترليني).

يبتعد فريق أرن سلوت عن تشكيله المعتاد 4-3-3 إلى شكل 4-2-3-1 لاستيعاب صانع الألعاب الألماني في قلب هجومهم.

إلى جانب فيرتز، منح سلوت الفرصة لأول مرة للتعاقدات الصيفية مع هوجو إيكيتيكي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وميلوس كيركيز، وجيريمي فريمبونج (كلاهما مقابل 6.0 مليون جنيه إسترليني) ضد كريستال بالاس.

وساهم تحرك إيكيتيكي في الهجوم في تحقيق هذا الهدف، حيث كان ميل اللاعب الفرنسي إلى التوجه إلى اليسار عند محاولة استلام الكرة يساعد في خلق المساحة التي يمكن لفيرتز الوصول إليها.

وفي الخلف، تلقى كيركيز الكرة أيضًا في مناطق أكثر مركزية للمساعدة في استيعاب حركة فيرتز.