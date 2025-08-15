من هو أفضل كابتن في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن يتنافس كول بالمر (10.5 مليون جنيه إسترليني) ومحمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) على شارة القيادة لملايين المديرين الفنيين في الجولة الافتتاحية لدوري Fantasy Premier League 2025/26 .

حصل بالمر لاعب تشيلسي على اختيار من 60% من لاعبي فانتازي لمباراة البلوز على أرضه أمام كريستال بالاس، بينما حصل صلاح لاعب ليفربول على 53% قبل مباراة الريدز على أرضه أمام بورنموث اليوم الجمعة.

ومن المؤكد أن بالمر هو من يتواجد في قمة مستواه بعد أن قاد تشيلسي للفوز بكأس العالم للأندية خلال الصيف.

من ناحية أخرى، سجل صلاح هدفًا واحدًا فقط في المباريات الودية الصيفية التي خاضها ليفربول، حيث انتقل الفريق إلى تشكيل 4-2-3-1 بعد التعاقد مع فلوريان فيرتز (8.5 مليون جنيه إسترليني).

ويعد زميل بالمر الجديد في الفريق جواو بيدرو (7.5 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا (9.0 مليون جنيه إسترليني) أيضًا من بين اللاعبين الأكثر تألقًا قبل بداية الموسم، حيث سجل كل منهما خمسة أهداف خلال الصيف.

وكما أظهرت الإحصائيات، فإن واتكينز - الذي يلعب على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد - كان يشكل تهديدًا كبيرًا على المرمى في الموسم الماضي عندما كان يلعب في فيلا بارك. في المباريات التي أقيمت على أرضه، كان مجموع فرصه الكبيرة البالغ عددها 26 فرصة - أو المواقف التي كان من المتوقع أن يسجل فيها اللاعب - أكبر من مجموع فرص صلاح وبالمر البالغ عددها 24 فرصة.

كانت تسديدات صلاح الـ 56 هي الأقل بين الثلاثي، لكنه كان أكثر دقة في إنهاء الهجمات، حيث نجح في تحويل 23.2% من تسديداته، وهو ما يقرب من ضعف نسبة 11.7% التي حققها بالمر.

وكان بالمر وصلاح أكثر إبداعا في المباريات التي أقيمت على أرض الفريق مقارنة بنجم فيلا.

لا شك في أن واتكينز في حالة جيدة ويتمتع بتهديد كبير على المرمى في المباريات التي تقام على أرضه، فإن اختيار قائد في الجولة الأولى يدور حول الحد من المخاطر، لذا ملكية بالمر وصلاح تجعلهما خيارين أفضل في هذا الجانب. تجدر الإشارة إلى أنهما، كلاعبي وسط في فانتازي، يحصلان على نقاط أكثر من واتكينز عند تسجيل الأهداف، كما يحصلان على نقطة واحدة عند الحفاظ على نظافة شباكهما.