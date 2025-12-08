فانتازي.. تغيّر أسعار 19 لاعبًا في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي

تغيّرت أسعار 19 لاعبا اليوم الإثنين، بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.2 مليون جنيه إسترليني

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.8 مليون جنيه إسترليني

تريفو تشالوبا (تشيلسي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كيرنان ديوزبري هول (إيفرتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

كادان يونج (أستون فيلا) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كارلوس باليبا (برايتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

إينوك أجيي (بيرنلي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 6.6 مليون جنيه إسترليني

تيريك جورج (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

سام بيرام (ليدز) 3.8 مليون جنيه إسترليني

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) 6.2 مليون جنيه إسترليني

ريو نجوموها (ليفربول) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ستيفان أورتيجا (مانشستر سيتي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

تشيدو أوبي (مانشستر يونايتد) 4.2 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

عمر ألديريتي (سندرلاند) 4 مليون جنيه إسترليني

جاي ماتيتي (سندرلاند) 4.3 مليون جنيه إسترليني