فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح في الجولة 15

انخفض سعر نجم ليفربول، محمد صلاح، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُعدل القيمة السوقية للاعبين عادة بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودا أو هبوطا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، وفقا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديفيد رايا (أرسنال) 6 مليون جنيه إسترليني

جوريان تيمبر (آرسنال) 6.5 مليون جنيه إسترليني

إيجور تياجو (برينتفورد) 6.9 مليون جنيه إسترليني

بيدرو نيتو (تشيلسي) 7.3 مليون جنيه إسترليني

مارك جويهي (كريستال بالاس) 5.2 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مان سيتي) 8.5 مليون جنيه إسترليني

برونو جيمارايش (نيوكاسل) 6.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

سام بروكتور (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

رايان كريستي (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.6 مليون جنيه إسترليني

دييجو كوبولا (برايتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.3 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 8 مليون جنيه إسترليني

رومان ديكسون (إيفرتون) 3.8 مليون جنيه إسترليني

ريس ويلش (إيفرتون) 3.8 مليون جنيه إسترليني

كارل دارلو (ليدز) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (ليفربول) 5.6 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 14 مليون جنيه إسترليني

ديفاين موكاسا (مانشستر سيتي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) 4.1 مليون جنيه إسترليني

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) 4.6 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

ساندرو تونالي (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ماتيس تيل (توتنهام) 6.2 مليون جنيه إسترليني

جولييلمو فيكاريو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ويلسون إيزيدور (سندرلاند) 5.5 مليون جنيه إسترليني