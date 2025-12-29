إعلان

"مكشرين ليه؟".. نيللي كريم تروج لفيلمها الجديد "جوازة ولا جنازة"

كتب : هاني صابر

01:01 م 29/12/2025

بوستر فيلم جوازة ولا جنازة

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة نيللي كريم، لفيلمها السينمائي الجديد "جوازة ولا جنازة" على طريقتها الخاصة.

ونشرت نيللي كريم، بوسترها بالفيلم ويجمعها مع الفنان شريف سلامة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ترى مكشرين ليه؟، هي الجوازة هتبقى جنازة؟.. استنونا 7 يناير في جميع السينمات".

فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وإخراج أميرة دياب.

بوستر فيلم جوازة ولا جنازة

نيللي كريم جوازة ولا جنازة شريف سلامة

