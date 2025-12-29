"مكشرين ليه؟".. نيللي كريم تروج لفيلمها الجديد "جوازة ولا جنازة"

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة نيللي كريم، لفيلمها السينمائي الجديد "جوازة ولا جنازة" على طريقتها الخاصة.

ونشرت نيللي كريم، بوسترها بالفيلم ويجمعها مع الفنان شريف سلامة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ترى مكشرين ليه؟، هي الجوازة هتبقى جنازة؟.. استنونا 7 يناير في جميع السينمات".

فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وإخراج أميرة دياب.