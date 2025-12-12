فانتازي.. التشكيلة المثالية للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

يستعد عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي لانطلاق منافسات الجولة السادسة عشرة، حيث يسعى الجميع لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلاتهم لضمان حصد أكبر رصيد من النقاط.

كشف خبراء الموقع الرسمي للبريميرليج عن التشكيل الأمثل من أجل بداية هذه الجولة، والتي ضمت نخبة من اللاعبين المرشحين للتألق وصناعة الفارق.

أفضل تشكيل للجولة 16 من فانتازي البريميرليج

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) 5.1 مليون جنيه.

خط الدفاع: بييرو هينكابي (أرسنال) 5.4 مليون جنيه - تريفو تشالوبا (تشيلسي) 5.3 مليون جنيه - يواكيم أندرسن (فولهام) 4.6 مليون جنيه.

خط الوسط: بوكايو ساكا (أرسنال) 10.2 مليون جنيه - برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9.1 مليون جنيه - فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.6 مليون جنيه - ديكلان رايس (أرسنال) 7.1 مليون جنيه - دانجو واتارا (برينتفورد) 6 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 15 مليون جنيه - إيجور تياجو (برينتفورد) 7 مليون جنيه.