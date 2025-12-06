فانتازي.. ارتفاع سعر فيل فودين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني ضمن التقلبات اليومية لقيم لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، والتي تتأثر بالأداء في الجولات السابقة إضافة إلى نسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض موقع "مصراوي" التحديثات الرسمية لأسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، بحسب آخر ما صدر عن الموقع الرسمي للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يان بول فان هيك (برايتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.4 مليون جنيه إسترليني

سين لامينز (مانشستر يونايتد) 5.1 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتمايد (نيوكاسل) 7.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوليان أروجو (بورنموث) 3.8 مليون جنيه إسترليني

جوش داسيلفا (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

كادين رودني (كريستال بالاس) 4.4 مليون جنيه إسترليني

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.5 مليون جنيه إسترليني

ريكو لويس (مان سيتي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 6.2 مليون جنيه إسترليني

تولو أروكوداري (ولفرهامبتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني