الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد ياسين بونو

كتب - يوسف محمد:

أنهى فريق الهلال السعودي اتفاقه مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، لتمديد تعاقده مع الفريق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد الحارس المغربي ياسين بونو مع فريق الهلال السعودي في يونيو 2026.

وذكرت صحيفة "الميدان" السعودية، أن الهلال اتفق مع الحارس المغربي لتجديد تعاقده لمدة موسمين، بخلاف الموسم المتبقي في تعاقده مع الفريق، مما يعني أن تعاقد اللاعب سينتهي في 2028 بدلا من 2026.

وظهر الحارس المغربي بمستوى مميز في بطولة كأس العالم للأندية رفقة فريق الهلال، نجح في قيادة الفريق للصعود إلى الدور ربع النهائي بالمونديال.

وكان صاحب الـ 34 عاما، انضم إلى فريق الهلال السعودي في أغسطس من عام 2023، قادما من فريق إشبيليه الإسباني.

وشارك الحارس المغربي مع فريق الهلال، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في 49 مباراة بكل البطولات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 16 مباراة وتلقت شباكه 58 هدفا.

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