سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، المقامة حاليا على ملعب "آر سي دي إي"، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام إسبانيا

خاض منتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – مهند لاشين

خط الهجوم: زيزو – عمر مرموش – إسلام عيسى

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر خلال الشوط الأول كالآتي:

مصطفى شوبير (6.6)

أحمد فتوح (6.8) – حمدي فتحي (6.8) – ياسر إبراهيم (6.5) – محمد هاني (6.7)

مروان عطية (6.7) – إمام عاشور (6.8)– مهند لاشين (7.5)

زيزو (6.8) – عمر مرموش (6.5) – إسلام عيسى (6.8)

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، فيما يأتي منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، السعودية، كاب فيردي وأوروجواي.

اقرأ أيضًا:

شاهد بالصور.. لاعبو منتخب إيران يكرمون ضحايا الحرب





إصابة خفيفة.. منتخب إنجلترا يكشف تفاصيل إصابة هاري كين