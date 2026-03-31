تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

1 1
20:45

إيطاليا

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

0 1
20:45

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

3 2
20:45

بولندا

هذا أفضل لاعب.. تقييمات منتخب مصر في الشوط الأول أمام إسبانيا

كتب : هند عواد

10:21 م 31/03/2026
    إسلام عيسى من مباراة مصر وإسبانيا
    مهند لاشين من مباراة مصر وإسبانيا
    مصطفى شوبير من مباراة مصر وإسبانيا
    عمر مرموش من مباراة مصر وإسبانيا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، المقامة حاليا على ملعب "آر سي دي إي"، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام إسبانيا

خاض منتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – مهند لاشين

خط الهجوم: زيزو – عمر مرموش – إسلام عيسى

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر خلال الشوط الأول كالآتي:

مصطفى شوبير (6.6)

أحمد فتوح (6.8) – حمدي فتحي (6.8) – ياسر إبراهيم (6.5) – محمد هاني (6.7)

مروان عطية (6.7) – إمام عاشور (6.8)– مهند لاشين (7.5)

زيزو (6.8) – عمر مرموش (6.5) – إسلام عيسى (6.8)

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، فيما يأتي منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، السعودية، كاب فيردي وأوروجواي.

شاهد بالصور.. لاعبو منتخب إيران يكرمون ضحايا الحرب

إصابة خفيفة.. منتخب إنجلترا يكشف تفاصيل إصابة هاري كين

منتخب مصر إسبانيا كأس العالم 2026

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
أخبار المحافظات

خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

غرق السباح "جون" في نادٍ الغابة.. قرار من الجنح بشأن محاكمة مدرب ومشرف
حوادث وقضايا

غرق السباح "جون" في نادٍ الغابة.. قرار من الجنح بشأن محاكمة مدرب ومشرف
"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)