تفاعلت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من التحالف.

وقال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب في منشور على منصة "إكس" إنه أجرى "نقاشًا بنّاءً وتبادلًا للأفكار" مع ترامب حول الناتو، مضيفًا: "المشكلات وُجدت لكي تُحل بشكل عملي".

من جانبه، قال وزير خارجية إستونيا مارغوس تساهكنا، إن أي تهديد بإخراج الولايات المتحدة من الحلف "ضار"، بينما أكد وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس لشبكة NBC News الأمريكية، أن الشراكة مع الولايات المتحدة "كانت، ولا تزال، وستبقى أولوية استراتيجية".

وفي منشور على منصة "إكس"، قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش: "إنه ليس 'نمرًا من ورق' — بل هو أنجح تحالف عسكري في التاريخ الحديث، وتهديد دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الناتو متهور وخطير ويصب مباشرة في مصلحة خصومنا".

تصريحات ترامب بشأن الناتو

وعند سؤاله عن تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحلف هو "أكثر تحالف عسكري فعالية في تاريخ العالم"، مؤكدًا أنه سيضع مصالح المملكة المتحدة في المقام الأول "مهما كانت الضغوط أو الضجيج".

وكان ترامب قد انتقد الناتو بسبب ما اعتبره نقصًا في دعم الحلف للأهداف الأمريكية في إيران، وقال لوكالة "رويترز" إنه "يفكر بالتأكيد" في محاولة سحب الولايات المتحدة من المنظمة.

وقال ترامب: "لم يكونوا أصدقاء عندما احتجنا إليهم. لم نطلب منهم الكثير... إنه طريق باتجاه واحد".

وفي المقابل، انتقد السيناتور الأمريكي مارك وارنر هذا التهديد، واصفًا إياه بأنه "متهور"، مؤكدًا أن خطوة كهذه "ستُضعف أمريكا".

وأضاف: "دعونا نتذكر أن الناتو فُعّل للمرة الأولى والوحيدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، عندما جاء حلفاؤنا للدفاع عنا. آلاف الجنود من الدول الحليفة خدموا إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان، وكثير منهم دفعوا الثمن الأغلى. القول الآن إن هذا التحالف طريق باتجاه واحد ليس فقط خاطئًا — بل إهانة لتلك التضحيات".

وتعهّد وارنر بأن الكونجرس لن يسمح للرئيس بـ"تفكيك تحالف حافظ على أمن الأمريكيين لعقود".