يحصل فريق ليفربول على دفعة قوية قبل خوضه مرحلة حاسمة من الموسم، وذلك مع اقتراب عودة المهاجم ألكسندر إيزاك إلى المشاركة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

مواجهات ليفربول

ويستعد ليفربول لأسبوع مليء بالمنافسات، حيث يلتقي مع مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يخوض مواجهة أوروبية مرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات آرني سلوت

وأكد المدير الفني آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي أن إيزاك بات جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية، مشيرا إلى تحسن حالته البدنية والنفسية بشكل واضح، وهو ما يمثل إضافة مهمة للفريق في هذه المرحلة.

وأشار سلوت إلى أن اللاعب لن يشارك أساسيا بشكل مباشر، حيث سيتم الاعتماد عليه تدريجيا حتى يستعيد كامل لياقته، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية وجوده ضمن قائمة الفريق، لما يقدمه من حلول هجومية وخيارات متعددة في ظل ضغط المباريات الحالية.

وتأتي هذه العودة في توقيت مثالي بالنسبة لليفربول، الذي يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في البطولتين، خاصة مع تزايد الحاجة إلى عناصر مؤثرة في الخط الأمامي.