أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأربعاء، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 هزة أرضية على بعد 647 كيلومترًا شمال غرب مرسى مطروح.

تفاصيل زلزال مطروح اليوم

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 7:11:33 مساءً بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.90 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 35.35 شمالًا وخط طول 22.18 شرقًا، وعلى عمق 54.35 كيلومترًا.

وأكد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم ترد إليه أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بالهزة، كما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيرًا إلى استمرار أعمال الرصد والمتابعة من خلال الشبكة القومية للزلازل.

