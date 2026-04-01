أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بهوية طاقم التحكيم الذي سيتولى مواجهة الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



حكم سوداني لإدارة موقعة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد

ويقود اللقاء الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل ويعاونه التونسي خليل حساني كمساعد أول والموزمبيقي أرسينيو شادريك مارينجولي كمساعد ثانٍ، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهام الحكم الرابع.



كما أسند كاف مهمة إدارة تقنية الفيديو إلى السوداني ياسر أحمد عبد العزيز، بمساعدة الليبي عبد الرازق أحمد. و

على مستوى المراقبة، تم اختيار التنزاني أحمد إدي مجويي مراقباً عاماً للمباراة، بينما يتولى المغربي يحيى حدقة مهمة مراقبة الحكام.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية



فيما تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



طاقم تحكيم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية



وكان الكاف أعلن في وقت سابق تعيين الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكماً لإدارة مواجهة الذهاب، ويعاونه مواطنه زاخيلي ثوسي جرانفيل كمساعد أول وسوريو فاتسواني من ليسوتو كمساعد ثانٍ، فيما يتواجد المالي بوبو تراوري حكمًا رابعاً.



كما تم إسناد تقنية الفيديو إلى الجنوب أفريقية أخونا زينيث ماكاليما، وتعاونها الزامبية ديانا تشيكوتيشا.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 10 أبريل الجاري على ستاد نيلسون مانديلا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

