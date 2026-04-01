أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، مساء اليوم الأربعاء، بتوسيع "حزب الله" لدائرة استهدافه الصاروخية لتصل إلى قلب العمق الإسرائيلي، مهاجما القواعد الجوية والمنشآت الحيوية بوسط إسرائيل.

قصف جوي جنوب تل أبيب

أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صافرات الإنذار في "قاعدة بالمحيم الجوية" الاستراتيجية جنوب مدينة تل أبيب، تزامنا مع دويها في المدينة نفسها ومحيطها" دون إنذار مبكر، وذلك عقب رصد موجة صواريخ بعيدة المدى انطلقت من جنوب لبنان.

صواريخ تصل أسدود

من جانبها، أكدت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، أن الصواريخ اللبنانية نجحت في الوصول إلى مدينة "أسدود" الساحلية، فيما رصدت "القناة 12"، إطلاق صاروخين جرى اعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة مفتوحة.

وفي السياق ذاته، نقلت "القناة 14" العبرية، بلاغات أولية عن سقوط صواريخ وشظايا اعتراضية في مناطق متفرقة بوسط إسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني الواسع لتحديد حجم الأضرار.

ساحة حرب مفتوحة في لبنان

يشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.