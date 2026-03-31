موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل أمام إسبانيا

اختتم منتخب مصر اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، مبارياته الودية في معسكر مارس الجاري، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره البرازيلي يوم 7 يونيو المقبل، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البرازيلي، يوم 7 يونيو المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026، حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

نتيجة مباراة مصر والسعودية

وكان المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 27 مارس الجاري.