مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

- -
03:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
02:00

البرازيل

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
01:00

البرتغال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل أمام إسبانيا

كتب : يوسف محمد

11:42 م 31/03/2026

لقطات من مباراة مصر وإسبانيا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم منتخب مصر اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، مبارياته الودية في معسكر مارس الجاري، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا.

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة منتخب مصر الودية اليوم أمام إسبانيا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب "أر سي دي إي".

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره البرازيلي يوم 7 يونيو المقبل، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البرازيلي، يوم 7 يونيو المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحا، في البروفة الأخيرة قبل مباريات كأس العالم 2026.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026، حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

نتيجة مباراة مصر والسعودية

وكان المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 27 مارس الجاري.

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان