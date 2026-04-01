الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

وليد الركراكي يقترب من تدريب منتخب إفريقي.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:17 م 01/04/2026

وليد الركراكي مدرب المغرب

يقترب وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، من تولي مهمة جديدة الفترة المقبلة بقيادة أحد المنتخبات الأفريقية، وذلك قبل نحو شهرين من بطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل مفاوضات منتخب غانا مع وليد الركراكي

بحسب ما أورده تقرير عبر شبكة ESPN، أن الاتحاد الغاني لكرة القدم أجري اتصالات مع المدرب المغربي وليد الركراكي لمعرفة رأيه من قيادة المنتخب الأول.

وأوضح التقرير أن الركراكي أبدي اهتمامه بالعرض الغاني، ومستعد لتدريب النجوم السوداء في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية عشر، رفقة منتخبات إنجلترا و كرواتيا وبنما.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
