يقترب وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، من تولي مهمة جديدة الفترة المقبلة بقيادة أحد المنتخبات الأفريقية، وذلك قبل نحو شهرين من بطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل مفاوضات منتخب غانا مع وليد الركراكي

بحسب ما أورده تقرير عبر شبكة ESPN، أن الاتحاد الغاني لكرة القدم أجري اتصالات مع المدرب المغربي وليد الركراكي لمعرفة رأيه من قيادة المنتخب الأول.

وأوضح التقرير أن الركراكي أبدي اهتمامه بالعرض الغاني، ومستعد لتدريب النجوم السوداء في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية عشر، رفقة منتخبات إنجلترا و كرواتيا وبنما.

