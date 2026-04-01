5 مواجهات حاسمة.. أجندة مباريات الزمالك في شهر أبريل

كتب : محمد عبد الهادي

06:14 م 01/04/2026 تعديل في 06:19 م

لاعبي نادي الزمالك

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي موعد بمواجهات من العيار الثقيل في شهر أبريل الجاري، سواء في المسابقات المحلية أو بطولة كأس الكونفدرالية.

ويأتي على رأس مباريات الزمالك المنتظرة في شهر أبريل موقعة بيراميدز في مسابقة الدوري المصري بالمرحلة الحاسمة، بجانب مباراتي شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جدول مباريات الزمالك في شهر أبريل

المصري ضد الزمالك - الدوري المصري: الأحد 5 أبريل.

شباب بلوزداد ضد الزمالك - ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية: الجمعة 10 أبريل.

الزمالك ضد شباب بلوزداد - إياب نصف نهائي الكونفدرالية. الجمعة 17 أبريل.

الزمالك ضد بيراميدز - الدوري المصري. الخميس 23 أبريل.

الزمالك ضد إنبي - الدوري المصري. الإثنين 27 أبريل.

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة

