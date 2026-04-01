"هتسمعوا أخبار جيدة".. مدبولي: تطورات مرتقبة في اكتشافات الغاز والبترول

كتب : أحمد العش

06:58 م 01/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال مشاركته في مؤتمر مصر للطاقة إلى ضرورة تحقيق السلام وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن هناك إجراءات قوية تتخذها مختلف دول العالم للتعامل مع تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن تدمير منشآت الطاقة سيحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة تأهيلها بعد انتهاء النزاعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحرب في الشرق الأوسط تترك آثارًا مدمرة على مختلف مناحي الحياة، مؤكدًا أن مصر تدرك حجم هذه التحديات وتتخذ خطوات استباقية لمواجهتها.

التزام بالاستثمارات وتعزيز قطاع الطاقة

وأشار "مدبولي" إلى أن رؤساء الشركات العالمية المشاركين في مؤتمر مصر للطاقة أكدوا التزام مصر بسداد مستحقاتهم، مضيفًا: "الفترة المقبلة هنسمع أخبار جيدة عن المزيد من الاكتشافات الخاصة بالبترول والغاز بما يقلل فاتورة الاستيراد".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاكتشافات من شأنها المساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء النسبي من موارد الطاقة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر للطاقة المؤتمر الصحفي للحكومة استكشافات البترول

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
حوادث وقضايا

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق