أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال مشاركته في مؤتمر مصر للطاقة إلى ضرورة تحقيق السلام وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن هناك إجراءات قوية تتخذها مختلف دول العالم للتعامل مع تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن تدمير منشآت الطاقة سيحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة تأهيلها بعد انتهاء النزاعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحرب في الشرق الأوسط تترك آثارًا مدمرة على مختلف مناحي الحياة، مؤكدًا أن مصر تدرك حجم هذه التحديات وتتخذ خطوات استباقية لمواجهتها.

التزام بالاستثمارات وتعزيز قطاع الطاقة

وأشار "مدبولي" إلى أن رؤساء الشركات العالمية المشاركين في مؤتمر مصر للطاقة أكدوا التزام مصر بسداد مستحقاتهم، مضيفًا: "الفترة المقبلة هنسمع أخبار جيدة عن المزيد من الاكتشافات الخاصة بالبترول والغاز بما يقلل فاتورة الاستيراد".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاكتشافات من شأنها المساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء النسبي من موارد الطاقة.

اقرأ أيضًا:

