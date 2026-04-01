بعد العمل عن بعد.. هل تغلق مكاتب البريد يوم الأحد؟

كتب : آية محمد

07:16 م 01/04/2026

الهيئة القومية للبريد

قال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للبريد، فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي إن المكاتب الخدمية للبريد ستفتح أبوابها للجمهور يوم الأحد لتلبية احتياجات المواطنين، باعتبارها من القطاعات الخدمية المستثناة من قرار العمل عن بعد.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع كتاب دوري موجه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، لتنظيم العمل بنظام العمل عن بعد في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الأداء الوظيفي وتحديث أساليب العمل الحكومية.

وبحسب مشروع الكتاب الدوري، تلتزم الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من الأحد الموافق 5 أبريل، ولمدة شهر واحد يخضع للمراجعة والتقييم، وذلك للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بتطبيق هذا النظام داخل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار المشروع إلى استثناء عدد من الفئات من تطبيق نظام العمل عن بعد نظرًا لطبيعة عملها الحيوية، وتشمل العاملين في القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك العاملين في المدارس والجامعات.

يتخطى عدد مكاتب البريد 4600 مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية وتصل إلى النجوع والقرى مما يجعلها بوابة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

