تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن رحيل النجم المصري محمد صلاح المرتقب عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان صلاح قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول عقب نهاية الموسم، ليكتب نهاية مسيرته مع الليفر بعد 9 أعوام قضاها داخل الأنفيلد.

تصريحات سلوت عن رحيل محمد صلاح

قال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح يرحل بالتأكيد كأحد أساطير نادي ليفربول، وأتمني أن يواصل تحقيق الإنجازات في الأسابيع المتبقية له".

وتابع :" صلاح قدم اسهامات كثيرة للنادي، ولو سأتحدث كمشجع، فقد استمعت كثيرًا بالثلاثية التاريخية له مع فيرمينو و ساديو ماني بخط الهجوم".

واختتم: "لدينا مباريات مهمة عديدة متبقية لنا هذا الموسم، وهناك لقب مهم ننافس عليه، وأتمني أن يعزز صلاح إرثه حتي رحيله".

