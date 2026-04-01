الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

"أحد أساطير النادي".. سلوت يتحدث عن رحيل محمد صلاح من ليفربول

كتب : محمد عبد الهادي

06:42 م 01/04/2026

ارني سلوت ومحمد صلاح

تحدث المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن رحيل النجم المصري محمد صلاح المرتقب عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان صلاح قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول عقب نهاية الموسم، ليكتب نهاية مسيرته مع الليفر بعد 9 أعوام قضاها داخل الأنفيلد.

تصريحات سلوت عن رحيل محمد صلاح

قال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح يرحل بالتأكيد كأحد أساطير نادي ليفربول، وأتمني أن يواصل تحقيق الإنجازات في الأسابيع المتبقية له".

وتابع :" صلاح قدم اسهامات كثيرة للنادي، ولو سأتحدث كمشجع، فقد استمعت كثيرًا بالثلاثية التاريخية له مع فيرمينو و ساديو ماني بخط الهجوم".

واختتم: "لدينا مباريات مهمة عديدة متبقية لنا هذا الموسم، وهناك لقب مهم ننافس عليه، وأتمني أن يعزز صلاح إرثه حتي رحيله".

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
