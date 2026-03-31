شاهد بالصور.. لاعبو منتخب إيران يكرمون ضحايا الحرب

أحيا لاعبو منتخب إيران ذكرى شهداء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على بلادهم، خلال مباراة كوستاريكا الودية، التي أقيمت اليوم خلال معسكر تركيا.

لاعبو إيران يرفعون صور شهداء الحرب

التقط لاعبو منتخب إيران ومسؤولوهم صوراً لأطفال قُتلوا في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية قبل مباراتهم الودية ضد كوستاريكا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لكأس العالم 2026.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا"، ضمن حضور المباراة الودية بين إيران وكوستاريكا.

#BREAKING

The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026



وانضم إلى لاعبي المنتخب الإيراني المدرب أمير قلنوي، ونائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي، وأعضاء الجهاز الفني، وهم يحملون الصور أثناء غناء النشيد الوطني.

وفاز منتخب إيران على كوستاريكا وديا، بنتيجة 5-0، استعدادا لكأس العالم، إذ يشارك منتخب إيران في المونديال ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

وجاءت هذه اللفتة من اللاعبين بعد أن حملوا حقائب ظهر صغيرة، في المباراة الودية السابقة ضد نيجيريا، تكريماً لضحايا الهجوم الصاروخي على مدرسة ابتدائية في جنوب إيران.

