مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

0 0
20:45

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

0 0
20:45

تركيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

شاهد بالصور.. لاعبو منتخب إيران يكرمون ضحايا الحرب

كتب : هند عواد

08:17 م 31/03/2026
أحيا لاعبو منتخب إيران ذكرى شهداء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على بلادهم، خلال مباراة كوستاريكا الودية، التي أقيمت اليوم خلال معسكر تركيا.

لاعبو إيران يرفعون صور شهداء الحرب

التقط لاعبو منتخب إيران ومسؤولوهم صوراً لأطفال قُتلوا في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية قبل مباراتهم الودية ضد كوستاريكا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لكأس العالم 2026.
وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا"، ضمن حضور المباراة الودية بين إيران وكوستاريكا.


وانضم إلى لاعبي المنتخب الإيراني المدرب أمير قلنوي، ونائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي، وأعضاء الجهاز الفني، وهم يحملون الصور أثناء غناء النشيد الوطني.
وفاز منتخب إيران على كوستاريكا وديا، بنتيجة 5-0، استعدادا لكأس العالم، إذ يشارك منتخب إيران في المونديال ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.
وجاءت هذه اللفتة من اللاعبين بعد أن حملوا حقائب ظهر صغيرة، في المباراة الودية السابقة ضد نيجيريا، تكريماً لضحايا الهجوم الصاروخي على مدرسة ابتدائية في جنوب إيران.

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
توصية حكومية بتعطيل قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. والحسم خلال ساعات
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
