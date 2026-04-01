كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن دراسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تخصيص مكافآت مالية كبيرة للاعبي المنتخب، ضمن الخطة الشاملة لتحديد الجوانب المالية المرتبطة بالمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.



مكافأة مليون دولار تحفز نجوم البرازيل قبل مونديال 2026



ووفقاً لشبكة "lentedesportiva" فإن الاتحاد البرازيلي رصد مكافأة مالية تصل إلى مليون دولار لكل لاعب في حال التتويج بلقب كأس العالم 2026 في أمريكا، كندا والمكسيك.



وأشارت التقارير أيضاً إلى أن عدداً من نجوم المنتخب شاركوا في المفاوضات الخاصة بالمكافآت من بينهم عناصر بارزة تمتلك خبرة دولية كبيرة.



مجموعة البرازيل وفرنسا في مونديال 2026

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم المقبلة 2026 إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا.

استعدادات البرازيل لمونديال 2026

وكان منتخب البرازيل بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حقق فوزاً كبيراً على نظيره الكرواتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامبينج وورلد بولاية فلوريدا الأمريكية، استعداداً لكأس العالم 2026.



وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما نجح دانيلو في هز الشباك مستفيداً من تمريرة متقنة من فينيسيوس جونيور، لينهي السيليساو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الكرواتي التعادل في الدقيقة 84، عندما سجل لوفرو مايو هدف التعادل بعد تمريرة من توني فروك.



ولم يتأخر رد منتخب البرازيل، إذ حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 88 نفذها تياجو بنجاح داخل الشباك، ليمنح منتخب السامبا التقدم مجدداً قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.



وفي الوقت بدل الضائع، عزز جابرييل مارتينيلي تفوق البرازيل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليؤكد فوز فريقه بنتيجة 3-1.

