قبل خطاب ترامب.. رئيس إيران يوجّه "رسالة هامة" للشعب الأمريكي خلال ساعات

كتب : مصطفى الشاعر

08:18 م 01/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أعلنت الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس مسعود بزشكيان، سيوجّه خطابا مرتقبا يحمل "رسالة هامة" إلى الشعب الأمريكي خلال الساعات القليلة القادمة، في تحرك استباقي يسبق خطاب الرئيس دونالد ترامب.

رسالة مرتقبة من بزشكيان خلال ساعات

أكد مهدي طباطبائي، نائب مدير الاتصالات بمكتب الرئيس الإيراني، عبر منصة "إكس"، أن نص الرسالة سيُنشر قريبا، مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت دقيق وحساس يمر به الصراع في المنطقة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

استباق خطاب ترامب

يأتي هذا الإعلان الإيراني "المفاجئ" قبل ساعات قليلة من الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يُقدّم فيه إحاطة شاملة وتطورات جديدة بشأن الحرب مع إيران.

ويرى مراقبون أن رسالة "بزشكيان" الموجهة للداخل الأمريكي هي محاولة دبلوماسية لـ "مخاطبة الرأي العام" والالتفاف على التصعيد العسكري والسياسي الذي تقوده إدارة ترامب.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

