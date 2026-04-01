"3 ملايين دولار".. أمريكا ترصد مكافأة ضخمة لمن يكشف مهاجمي بعثاتها في العراق

كتب : مصطفى الشاعر

07:18 م 01/04/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تقديم مكافأة مالية ضخمة تصل إلى "3 ملايين دولار" مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالهجمات التي استهدفت منشآتها الدبلوماسية في العراق، وملاحقة الميليشيات الموالية لإيران دوليا.

استهداف متكرر للبعثات الأمريكية في العراق

أوضح برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تعرّض السفارة الأمريكية في بغداد، والقنصلية العامة في أربيل، ومركز دعم بغداد الدبلوماسي لسلسلة من الهجمات المتكررة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء.

امتيازات خاصة لتقديم المعلومات

دعت الخارجية الأمريكية، في إعلانها كل من يملك معلومات عن "الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران" أو المسؤولين عن هذه الهجمات بتقديم إفاداتهم فورا، مشيرة إلى أن التعاون مع البرنامج قد يمنح أصحابه الأهلية لـ "إعادة التوطين" والحصول على المكافأة المالية.

يُذكر أن برنامج المكافآت رصد مبالغ "طائلة" منذ بداية الحرب للحصول على معلومات تخص القيادات الإيرانية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها في المنطقة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

