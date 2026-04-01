أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من زيادات الأجور تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

موعد الصرف

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مؤكدًا أن نسبة الزيادة تتجاوز معدلات التضخم بما يضمن تحسنًا ملموسًا في مستوى دخول العاملين.

علاوات سنوية بنسب متفاوتة

وأشار كجوك إلى أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

تحسينات إضافية لقطاعات حيوية

ولفت وزير المالية إلى أن الزيادات لن تقتصر على العلاوات العامة، بل تمتد لتشمل تحسينات في عدد من القطاعات الحيوية، موضحًا أن نحو مليون معلم سيحصلون على زيادة في مرتباتهم بنحو 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، دعمًا لقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.

اقرأ أيضًا:

