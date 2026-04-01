بعد تألقه اللافت.. جاريدو يهنئ مصطفى شوبير عقب مواجهة إسبانيا
كتب : محمد عبد السلام
انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، ضمن الاستعدادات الودية لبطولة كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة تألقا لافتا من حارس مرمى منتخب مصر، مصطفى شوبير، الذي قدم أداء مميزا ونجح في التصدي لعدة فرص خطيرة كادت أن تهز الشباك.
وكان المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير السابق للنادي الأهلي، من بين الحاضرين في المباراة، حيث حرص عقب نهايتها على التوجه إلى شوبير.
وظهر جاريدو وهو يصافح مصطفى شوبير ويهنئه على أدائه المميز وتصدياته الحاسمة خلال اللقاء.