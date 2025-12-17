مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

حكيمي ومرموش الأبرز.. أغلى 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

09:00 ص 17/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي
  • عرض 14 صورة
    أشرف حكيمي ووالدته
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (3)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (4)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش يسجل هدفًا لمنتخب مصر في مرمى كاب فيردي
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (6)
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (1)
  • عرض 14 صورة
    أوسمين
  • عرض 14 صورة
    نجم منتخب نيجيريا فيكتور أوسمين.
  • عرض 14 صورة
    فيكتور أوسمين لاعب منتخب نيجيريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أيام قليلة تفصل جماهير الكرة الإفريقية عن انطلاق النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وشهدت قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة تواجد عدد من النجوم أصحاب القيم التسويقية المرتفعة، وفقًا لآخر تحديثات موقع ترانسفير ماركت، يتقدمهم النجم المغربي أشرف حكيمي.

كما ضمت القائمة النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ضمن أبرز اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في البطولة القارية المرتقبة.

ويستعرض مصراوي أبرز خمسة لاعبين من حيث القيمة التسويقية في كأس الأمم الإفريقية 2025:

يتصدر أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، قائمة الأغلى في البطولة، بقيمة سوقية بلغت 80 مليون يورو.

ويحل بريان مبيومو، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون، في المركز الثاني بقيمة تسويقية وصلت إلى 75 مليون يورو.

ويشاركه المركز ذاته فيكتور أوسيمين، نجم منتخب نيجيريا ولاعب جالطة سراي التركي، بقيمة سوقية مماثلة بلغت 75 مليون يورو.

ويأتي عمر مرموش، نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي، في المركز الرابع بقائمة أغلى لاعبي البطولة، بقيمة تسويقية قدرها 65 مليون يورو.

ويكمل القائمة كارلوس باليبا، لاعب برايتون الإنجليزي ومنتخب الكاميرون، في المركز الخامس بقيمة سوقية بلغت 60 مليون يورو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف حكيمي عمر مرموش منتخب مصر كأس أمم أفريقيا بريان مبومبو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور