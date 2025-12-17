حكيمي ومرموش الأبرز.. أغلى 5 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025

منتخب مصر يهرب من فخ "الفوفوزيلا" والليزر في كأس الأمم الأفريقية

أيام قليلة تفصل جماهير الكرة الإفريقية عن انطلاق النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وشهدت قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة تواجد عدد من النجوم أصحاب القيم التسويقية المرتفعة، وفقًا لآخر تحديثات موقع ترانسفير ماركت، يتقدمهم النجم المغربي أشرف حكيمي.

كما ضمت القائمة النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ضمن أبرز اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في البطولة القارية المرتقبة.

ويستعرض مصراوي أبرز خمسة لاعبين من حيث القيمة التسويقية في كأس الأمم الإفريقية 2025:

يتصدر أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، قائمة الأغلى في البطولة، بقيمة سوقية بلغت 80 مليون يورو.

ويحل بريان مبيومو، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون، في المركز الثاني بقيمة تسويقية وصلت إلى 75 مليون يورو.

ويشاركه المركز ذاته فيكتور أوسيمين، نجم منتخب نيجيريا ولاعب جالطة سراي التركي، بقيمة سوقية مماثلة بلغت 75 مليون يورو.

ويأتي عمر مرموش، نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي، في المركز الرابع بقائمة أغلى لاعبي البطولة، بقيمة تسويقية قدرها 65 مليون يورو.

ويكمل القائمة كارلوس باليبا، لاعب برايتون الإنجليزي ومنتخب الكاميرون، في المركز الخامس بقيمة سوقية بلغت 60 مليون يورو.