إنتر ميامي يعلن تجديد عقد لويس سواريز رسميًا

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تجديد عقد لاعبه لويس سواريز، لمدة موسم آخر، ليستمر داخل صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2026.

وكان سواريز ضد انضم لصفوف انتر ميامي الامريكي الموسم الماضي، ليقضي مع الفريق موسمين ويجدد عقده لموسم ثالث، وتستمر رحلته رفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

منذ انضمام سواريز لفريق إنتر ميامي، شارك اللاعب في 87 مباراة، بمختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 42 هدفًا وصناعة 29 تمريرة حاسمة.

وفي هذا الموسم، شارك سواريز مع انتر ميامي الأمريكي في 50 مباراة بجميع المسابقات، سجل 17 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.