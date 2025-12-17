مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

0 0
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

إنتر ميامي يعلن تجديد عقد لويس سواريز رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

05:44 م 17/12/2025

لويس سواريز

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، تجديد عقد لاعبه لويس سواريز، لمدة موسم آخر، ليستمر داخل صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2026.

وكان سواريز ضد انضم لصفوف انتر ميامي الامريكي الموسم الماضي، ليقضي مع الفريق موسمين ويجدد عقده لموسم ثالث، وتستمر رحلته رفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

منذ انضمام سواريز لفريق إنتر ميامي، شارك اللاعب في 87 مباراة، بمختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 42 هدفًا وصناعة 29 تمريرة حاسمة.

وفي هذا الموسم، شارك سواريز مع انتر ميامي الأمريكي في 50 مباراة بجميع المسابقات، سجل 17 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

