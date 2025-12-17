مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة باريس وفلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال

كتب : محمد خيري

11:44 ص 17/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 11 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 11 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 11 صورة
    تتويج فلامنجو بكأس التحدي (26)
  • عرض 11 صورة
    تتويج فلامنجو بكأس التحدي (12)
  • عرض 11 صورة
    تتويج فلامنجو بكأس التحدي (18)
  • عرض 11 صورة
    تتويج فلامنجو بكأس التحدي (17)
  • عرض 11 صورة
    تتويج فلامنجو بكأس التحدي (22)
  • عرض 11 صورة
    تتويج فلامنجو بكأس التحدي (14)
  • عرض 11 صورة
    تتويج فلامنجو بكأس التحدي (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يُسدل الستار على بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بمواجهة مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي.

ويحتضن ملعب أحمد بن علي المواجهة النهائية، التي تشهد صراعًا قويًا بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، في لقاء يحمل طابعًا عالميًا خاصًا.

وحجز فريق فلامنجو مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نادي بيراميدز المصري بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يظهر باريس سان جيرمان للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث يتأهل مباشرة إلى النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، باحثًا عن إضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو والقناة الناقلة

الموعد: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: أحمد بن علي – قطر

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

مواجهة منتظرة تجمع القوة الأوروبية بالمهارة اللاتينية، في نهائي يُعد من أقوى مباريات الموسم الكروي عالميًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان فلامنجو كأس إنتركونتيننتال نهائي كأس إنتركونتيننتال بث مباشر لمباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور