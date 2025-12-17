تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يُسدل الستار على بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بمواجهة مرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي.

ويحتضن ملعب أحمد بن علي المواجهة النهائية، التي تشهد صراعًا قويًا بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، في لقاء يحمل طابعًا عالميًا خاصًا.

وحجز فريق فلامنجو مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نادي بيراميدز المصري بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

في المقابل، يظهر باريس سان جيرمان للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث يتأهل مباشرة إلى النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، باحثًا عن إضافة لقب عالمي جديد إلى خزائنه.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو والقناة الناقلة

الموعد: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: أحمد بن علي – قطر

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

مواجهة منتظرة تجمع القوة الأوروبية بالمهارة اللاتينية، في نهائي يُعد من أقوى مباريات الموسم الكروي عالميًا.