كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

تشكيل باريس سان جيرمان وفلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025

كتب : محمد عبد الهادي

06:37 م 17/12/2025
أعلن الجهاز الفني لفريقا باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وتنطلق صافرة مباراة باريس وفلامنجو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة فلامنجو

في حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليان باشو، وارن زائير إيمري، ماركينيوس.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينا، جواو نيفيز.

وفي الهجوم: لي كينج إن، ديزيري دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

تشكيل فلامنجو لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليو بيريرا - دانيلو لويز دا سيلفا - جييرمو فاريلا.

خط الوسط الدفاعي: جورجينيو - ايريك بولجار.

خط الوسط الهجومي: ايفرتون - أراسكايتا - جورج كاراسكال.

خط الهجوم: برونو هنريكي.

باريس سان جيرمان تشكيل باريس سان جيرمان تشكيل فلامنجو نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025

