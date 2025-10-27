محمد صلاح ينافس 25 لاعبًا للتواجد في فريق العام 2025

"لم يتوقع أحد هذا الأمر".. واين روني ينتقد محمد صلاح وفان دايك

أعلنت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" عن القائمة للمرشحة للتواجد في فريق العام 2025.

وشهدت القائمة التي أعلنتها النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، اليوم الإثنين، تواجد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح.

وأشارت "فيفبرو" إلى أن هناك أكثر من 20 ألف لاعب كرة قدم رجال، قاموا بالتصويت لاختيار فريق العام، حيث تم اختيار 26 لاعبًا، أصحاب النسبة الأكبر من التصويت في مراكزهم خلال الفترة 15 يوليو 2024 وحتى 3 أغسطس 2025، بشرط خوضهم 30 مباراة رسمية خلال هذه الفترة.

قائمة المرشحين لفريق العام 2025 من فيفبرو

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول / ريال مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، ويليام ساليبا (أرسنال).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي / نابولي)، لوكا مودريتش (ريال مدريد / ميلان)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، كول بالمر (تشيلسي)، بيدري (برشلونة)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، رافينيا (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (النصر)، لامين يامال (برشلونة).

ومن المقرر أن تعلن "فيفبرو" يوم الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر عن فريق العام.

