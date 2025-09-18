بالأرقام.. كم تستغرق بطارية كل هاتف في سلسلة آيفون 17؟

أول تعليق من آبل على ظهور عيب في كاميرا آيفون 17 الجديد

كتب- محمود الهواري:

كشفت اختبارات حديثة لسلسلة هواتف آيفون 17 المرتقبة عن فروق ملحوظة في أداء البطارية بين الطرازات المختلفة، وذلك وفقا لاختبارات أجرتها مجلة تومز جايد على أحدث إصدارات iPhone Air وآيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس تمهيدا لطرحها في الأسواق.

وبحسب تقرير المجلة المنشور هذا الأسبوع، تم إجراء الاختبار من خلال تصفح متواصل للإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس مع ضبط سطوع الشاشة عند 150 شمعة/م².

وجاءت النتائج كالآتي iPhone Air صمد 12 ساعة ودقيقتين، آيفون 17 صمد 12 ساعة و47 دقيقة، iPhone 17 Pro صمد 15 ساعة و32 دقيقة، بينما حقق iPhone 17 Pro Max أطول مدة تشغيل بوصوله إلى 17 ساعة و54 دقيقة، أي أطول بنسبة تقارب 48.5% من iPhone Air.

وتتقارب هذه النتائج مع الأرقام الرسمية لشركة آبل لعمر البطارية عند تشغيل الفيديو دون اتصال بالإنترنت، حيث يسجل iPhone Air حتى 27 ساعة، وآيفون 17 حتى 30 ساعة، وiPhone 17 Pro حتى 33 ساعة، وiPhone 17 Pro Max حتى 39 ساعة.

ويؤكد خبراء التقنية أن هذه الاختبارات لا تعكس الاستخدام اليومي المعتاد بشكل كامل، لكنها تمنح صورة أوضح حول أداء البطارية وتوقعات الأداء على المدى الطويل، في وقت تستعد فيه آبل لإطلاق جميع موديلاتها الجديدة يوم الجمعة المقبل.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"