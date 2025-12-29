انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 29-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4060 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5220 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6090 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 216456 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 348000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.83% إلى نحو 4495 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.