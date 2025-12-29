إعلان

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة

كتب : مصراوي

07:59 ص 29/12/2025

غارات إسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شنت إسرائيل صباح اليوم الاثنين، سلسلة غارات وقصف مدفعي شمال عدة مناطق في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رفح، جنوبي قطاع غزة، تعرضت لغارات إسرائيلية، بينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على منازل في المدينة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية "مواصي مدينة رفح" جنوبي القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مخيم البريج وسط القطاع، وعلى مناطق في شمال شرقي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق في خان يونس جنوبي القطاع.

وتتواصل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء حالة الطقس والمنخفض الجوي، الذي يزيد من معاناة سكان القطاع.

فقد سجلت حالتا وفاة وغرق مئات الخيام نتيجة المنخفض الجوي في قطاع غزة، فيما أغرقت أمطار جديدة خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية غارات إسرائيلية على قطاع غزة غزة قصف عدة مناطق في غزة جيش الاحتلال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة