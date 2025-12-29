قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة



وكالات

شنت إسرائيل صباح اليوم الاثنين، سلسلة غارات وقصف مدفعي شمال عدة مناطق في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رفح، جنوبي قطاع غزة، تعرضت لغارات إسرائيلية، بينما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على منازل في المدينة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية "مواصي مدينة رفح" جنوبي القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مخيم البريج وسط القطاع، وعلى مناطق في شمال شرقي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أيضا، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق في خان يونس جنوبي القطاع.

وتتواصل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة جراء حالة الطقس والمنخفض الجوي، الذي يزيد من معاناة سكان القطاع.

فقد سجلت حالتا وفاة وغرق مئات الخيام نتيجة المنخفض الجوي في قطاع غزة، فيما أغرقت أمطار جديدة خيام النازحين في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، وفقا لسكاي نيوز.