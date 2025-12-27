تراجع حصة ChatGPT في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

كتب- محمود الهواري:

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة Similarweb المتخصصة في إحصاءات الإنترنت تراجع حصة ChatGPT في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصل إلى 68% من إجمالي زيارات مواقع هذه الأدوات، مقارنةً بنسبة 87.2% قبل عام واحد.

وبحسب البيانات يواصل مساعد جوجل Gemini تحقيق نمو ملحوظ، حيث ارتفعت حصته من 5.4% إلى 18.2% خلال الفترة نفسها.

نمو محدود لبقية المنافسين

وسجل Grok التابع لشركة X.AI التي يملكها إيلون ماسك نموًا محدودًا ليصل إلى 2.9%، بينما حافظ DeepSeek على استقرار نسبي عند نحو 4%، بينما في الوقت ذاته، استقرت منصتا Claude و Perplexity عند حصة 2% لكل منهما، فيما بقي مساعد مايكروسوفت Copilot دون تغيير يذكر عند 1.2%.

Gemini يقود سباق الابتكار

ارتبط الصعود السريع لروبوت Gemini من جوجل بإطلاق نموذج Gemini 3، إلى جانب أداة توليد الصور الجديدة Nano Banana Pro، ما عزز جاذبية المنصة للمستخدمين. وحتى مع طرح ChatGPT تحديثا لتوليد الصور، يظل Gemini متقدما من حيث جودة النتائج ودقة الالتزام بالأوامر النصية وقدرته على التعامل الموثوق مع النصوص داخل الصور، مما يجعله خيارا مفضلا لإعداد العروض التقديمية والرسوم المعلوماتية والصور التوضيحية، وجذب شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن تجربة بصرية احترافية.

توقعات المنافسة في 2026

يتوقع أن يستمر السباق التكنولوجي بين كبرى الشركات، حيث لكل من Gemini و ChatGPT خطط لتطوير نماذج أقوى قادرة على معالجة نصوص أكثر تعقيدًا وتحسين قدرات الفهم والإنتاج.

وتسعى OpenAI، مطورة ChatGPT، للحفاظ على موقعها من خلال تحديثات متكررة وتوسيع الخدمات، مما يزيد من حدة المنافسة ويجعل سوق الذكاء الاصطناعي في 2026 أكثر شراسة وتنوعا.