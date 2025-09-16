إعلان

ثعابين وأهرامات.. 25 صورة ملونة مدهشة من أشهر المصورين في العالم

02:50 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (4)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (5)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (6)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (7)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (8)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (3)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (10)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (9)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (12)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (2)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (14)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (15)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (16)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (17)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (18)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (13)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (20)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (19)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (11)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (23)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (24)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (21)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (25)
  • عرض 25 صورة
    التصوير الفوتوغرافي (22)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

لطالما كان التصوير الفوتوغرافي وسيلة لتجميد اللحظات العابرة، إلا أن إدخال الألوان غير هذا الفن إلى الأبد، مضيفا بعدا جديدا للرسائل والمشاعر التي تنقلها الصورة.

وبحسب موقع "121clicks" فتح التصوير الفوتوغرافي الملون آفاقا جديدة لسرد القصص، حيث أصبح بإمكان الفنانين التعبير عن المزاج والأجواء والمشاعر بكثافة أكبر.

تسلط مجموعة الصور الملونة الخالدة، التي التقطها أشهر المصورين حول العالم، الضوء على كيف استخدم هؤلاء المبدعون حيوية الألوان لابتكار صور لا تُنسى، تتجاوز مجرد اللحظة لتصبح علامات ثقافية تعكس روح عصرها.

اقرأ أيضا

لا تضع "الراوتر" قرب هذه الأشياء.. 6 عوامل خفية تضعف إشارة الإنترنت

منغوليا.. ما سر بحيرة "الحليب" الطبيعية التي حيرت الزوار؟ (صور)

أسعار جميع إصدارات آيفون 17 الجديدة بكل المساحات

حدثوا فورا.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي أندرويد (تفاصيل)

ابتكار صيني يعالج كسور العظام في 3 دقائق فقط "التفاصيل"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التصوير الفوتوغرافي أشهر المصورين في العالم الصور الملونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة