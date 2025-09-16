ثعابين وأهرامات.. 25 صورة ملونة مدهشة من أشهر المصورين في العالم

"من غير أسلاك".. اليابان تختبر توليد الكهرباء في الفضاء ونقلها إلى الأرض

لطالما كان التصوير الفوتوغرافي وسيلة لتجميد اللحظات العابرة، إلا أن إدخال الألوان غير هذا الفن إلى الأبد، مضيفا بعدا جديدا للرسائل والمشاعر التي تنقلها الصورة.

وبحسب موقع "121clicks" فتح التصوير الفوتوغرافي الملون آفاقا جديدة لسرد القصص، حيث أصبح بإمكان الفنانين التعبير عن المزاج والأجواء والمشاعر بكثافة أكبر.

تسلط مجموعة الصور الملونة الخالدة، التي التقطها أشهر المصورين حول العالم، الضوء على كيف استخدم هؤلاء المبدعون حيوية الألوان لابتكار صور لا تُنسى، تتجاوز مجرد اللحظة لتصبح علامات ثقافية تعكس روح عصرها.

