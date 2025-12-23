خطوات تحويل صورك إلى صفحات تلوين باستخدام AI

تطلق شركة Retro، المطورة لتطبيق مشاركة الصور بين الأصدقاء والعائلة، تجربة جديدة لاستكشاف الاستخدامات الإبداعية للذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر إطلاق تطبيق جديد باسم Splat، يتيح تحويل أي صورة إلى صفحات تلوين مخصصة للأطفال، ما يوفر طريقة ممتعة وتعليمية لتفاعل الأطفال مع الصور والألوان.

حل لمشكلة البحث عن صفحات تلوين

ويأتي التطبيق في وقت يجد فيه الآباء صعوبة في العثور على صفحات تلوين مناسبة عبر الإنترنت، بسبب كثرة الإعلانات أو فرض رسوم بسيطة على المحتوى القابل للطباعة، رغم طبيعته المؤقتة.

ويتيح Splat إنشاء صفحات تلوين في المنزل باستخدام صور المستخدم الخاصة أو مكتبة الصور التي يوفرها التطبيق ضمن فئات تعليمية وصديقة للأطفال، مثل الحيوانات، والفضاء، والزهور، والحكايات الخيالية، (والروبوتات، والسيارات. (TechCrunch

خطوات بسيطة لإنشاء صفحات التلوين

لبدء استخدام التطبيق، يمكن للمستخدم التقاط صورة جديدة أو اختيار صورة من معرض الهاتف، ثم تحديد أسلوب التلوين المطلوب، مثل الأنمي، أو أفلام ثلاثية الأبعاد، أو المانغا، أو الرسوم الكرتونية، أو القصص المصورة.

بعد ذلك يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الصورة إلى صفحة تلوين يمكن استخدامها مباشرة على الشاشة أو طباعتها.

تجربة استخدام مبسطة وآمنة

يعتمد Splat تجربة استخدام مبسطة دون إجراءات تسجيل مطولة، إذ يوجه المستخدم في أول مرة إلى تخصيص الإعدادات، مثل اختيار أيقونة التطبيق والفئات المفضلة للطفل.

ويتيح خيار التلوين الرقمي على الشاشة، وهو حل عملي في أوقات الملل، بعيدًا عن التلفاز أو الألعاب الإلكترونية.

نموذج الاشتراك والأسعار

يمكن تجربة إنشاء صفحة واحدة مجانًا، قبل الاشتراك مقابل 4.99 دولار أسبوعيًا أو 49.99 دولار سنويًا. يوفر الاشتراك الأسبوعي إنشاء 25 صفحة تلوين، بينما يتيح الاشتراك السنوي 500 صفحة.

ولحماية الأطفال من الوصول إلى الإعدادات أو عمليات الشراء، يتطلب التطبيق إدخال سنة ميلاد ولي الأمر في نافذة تحقق مخصصة.

سرعة ودقة في النتائج

أظهرت التجارب الأولية للتطبيق سرعة في توليد الصور ودقة في النتائج، ما يسهل الانتقال من الفكرة إلى صفحة تلوين جاهزة للطباعة خلال وقت قصير، مع تجربة سلسة وممتعة لكل من الأطفال والآباء.

موجة الذكاء الاصطناعي للأطفال

يأتي Splat ضمن موجة متنامية من التطبيقات التي توظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز إبداع الأطفال، إلى جانب تجارب أخرى مثل Stickerbox لإنتاج ملصقات قابلة للتلوين، أو روبوت Moflin من Casio، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير شخصية تفاعلية مع مرور الوقت.

التوفر على الأنظمة

يتوافر تطبيق Splat حاليًا على نظامي iOS وأندرويد، مما يتيح للأسر الوصول إليه بسهولة وتجربة أدوات الإبداع للأطفال في أي وقت.