جوجل تطلق تحديثات جديدة لـ Gemini تجعل المساعد الذكي أكثر تفاعلا وذكاء

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من التحديثات الجديدة لـ Gemini، بهدف جعله أكثر فائدة وسهولة في الاستخدام.

وبفضل هذه التحديثات، أصبح Gemini أكثر ذكاء، وأكثر تفاعلا، مع تعزيز التكامل بين مختلف التطبيقات والأجهزة، إذ تعد هذه التطورات خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة المستخدمين.

تحسينات Gemini Live

بفضل التحديثات الجديدة أصبح جهاز Gemini الآن أكثر وعيا بصريا، وذلك من خلال إرشادات مرئية مبتكرة تظهر مباشرة على الشاشة عند استخدام الكاميرا، إذ يتيح جهاز Gemini للمستخدمين التفاعل بشكل أكثر فاعلية مع محيطهم.

ويساعد التحديث الجديد المستخدمين اختيار زوج من الأحذية الرياضية من خلال توجيه الكاميرا نحوها، وسيقوم Gemini بتسليط الضوء على الحذاء الأنسب لك، يمكن استخدام الكاميرا لاختيار الأداة الصحيحة من بين مجموعة من الأدوات في صندوق الأدوات.

تعزيز تكامل Gemini مع تطبيقات جوجل

في إطار سعيها لتحسين التجربة اليومية للمستخدمين، عملت جوجل على دمج المزيد من تطبيقات جوجل في تجربة Gemini Live.

ويمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى تقويم جوجل وGoogle Keep وGoogle Tasks ضمن المحادثات التفاعلية.

تنظيم جدولك الأسبوعي

ويمكن للمستخدمين طلب من Gemini أن يعرض لك مواعيدك ويقوم بإعداد تذكيرات لمهامك، بينما إذا كنت تفكر في وصفة جديدة، يمكن لـ Gemini إضافة المكونات إلى قائمة التسوق في Google Keep.

محادثات أكثر طبيعية وتعبيرا مع Gemini

في إطار تحسين تجربة المحادثة، ستتمكن قريبا من التفاعل مع Gemini بطريقة أكثر طبيعية وواقعية، إذ ستتحسن قدرات المساعد الذكي في التعبير عن النبرة والإيقاع، مما يتيح لك محادثات أكثر تفاعلاً.

وبحسب المحادثات إذ كنت بحاجة إلى ردود هادئة عند التحدث عن موضوع حساس، أو تريد أن يرد عليك بسرعة في حالة الطوارئ، سيكون Gemini قادرا على التكيف مع احتياجاتك، بالإضافة إلى ذلك، سيتيح لك التحدث إلى Gemini بطريقة أكثر رواية القصص، مثل طلب سرد قصة مثيرة عن التاريخ أو أساطير معينة.

مزايا جديدة لسهولة الوصول عبر أجهزة Pixel

جهاز Pixel 9 أصبح الآن أكثر تكاملا مع Gemini 3 Flash، الذي يعد تحديثا كبيرً في قدرة المساعد الذكي على التعامل مع النصوص، الصوت، والصور.

ويمنح هذا التحديث سرعات استجابة عالية وقدرة على تحليل الوسائط المتعددة، مما يجعل Gemini قادرا على المساعدة في مختلف الأنشطة اليومية.

وبفضل الميزة الجديدة "Gemini 3 Flash"، يمكنك الآن تلقي ردود سريعة ودقيقة في مختلف المجالات، سواء كان ذلك بحثا أكاديميا أو مهمة شخصية.

مزايا جديدة للبحث والمهام عبر "دائرة البحث"

تم تعزيز قدرة البحث عبر جهاز Pixel مع ميزة "دائرة البحث" الجديدة التي تتيح لك البحث عن معلومات بسرعة فائقة.

ويمكن تحديد نصوص أو صور على الشاشة ليقوم Gemini بتحليلها مباشرة وتقديم تفاصيل مهمة حولها.

توسيع استخدام Gemini عبر الأجهزة الذكية

من خلال تحديثات جديدة، أعلنت جوجل عن دعم Gemini على أجهزة Wear OS، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من مساعد جوجل مباشرة من خلال الساعة الذكية.

ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة مباشرة مثل "كم من الوقت يجب أن أشوي هذه الخضار؟" أو "هل يحتاج الطقس اليوم إلى مظلة؟"، بينما تكون أيديهم مشغولة.

وتم إضافة دعم متعدد المهام، حيث يمكنك الآن استخدام Gemini لإدارة العديد من التطبيقات في نفس الوقت، مثل تلخيص رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة أحداث إلى التقويم عبر المحادثات.