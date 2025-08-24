علماء يطورون نظاما يحوّل أفكارنا الداخلية إلى نص أو كلام مسموع

وكالات

طور فريق من العلماء في الولايات المتحدة نظاما ثوريا ضمن مجال واجهات الدماغ والحاسوب (BCI)، قادر على تحويل الأفكار الداخلية مباشرة إلى نص أو صوت مسموع، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تمكين المصابين بإعاقات الكلام أو الحركة من التواصل بشكل أكثر فعالية.

وبحسب البحث المنشور في مجلة "Cell" العلمية، فقد اختبر الجهاز على أربعة متطوعين مصابين بشلل شديد، وحقق دقة وصلت إلى 74% في ترجمة الأفكار إلى كلام مسموع.

ويعتمد النظام على غرسة عصبية تقيس النشاط الدماغي المرتبط بـ "الفونيمات"، أي الوحدات الأساسية للكلام، لتتمكن خوارزميات التعلم الآلي من دمجها في كلمات وجمل مفهومة.

وأوضح الباحثون أن النظام يستطيع التعرف على ما يصل إلى 125 ألف كلمة عبر التفكير فقط، مع القدرة على تمييز أنماط الدماغ عند محاولة الكلام الفعلي عن تلك الناتجة عن التفكير بالكلمات.

يقول عالم الأعصاب بنيامين ميشيدي كراسا من جامعة ستانفورد: "إذا كان عليك فقط التفكير في الكلام بدلا من محاولة التحدث فعليا، فمن المحتمل أن يكون الأمر أسهل وأسرع بالنسبة للناس."

وأضاف زميله فرانك ويليت، أن الأنماط العصبية المكتشفة تشبه وإن كانت أصغر تلك المرتبطة بالكلام الفعلي، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت إمكانية فك تشفير هذه الإشارات بما يكفي لإثبات المبدأ العلمي، رغم عدم الوصول بعد إلى جودة الكلام الطبيعي.

ومع أن الجهاز ما يزال يواجه تحديات مثل تباين الدقة واحترام الخصوصية عند فك تشفير الأفكار الداخلية، يقترح الباحثون حلولا مثل كلمة مرور ذهنية لبدء وإيقاف العملية، وهي آلية نجحت بدقة 98% في التجارب.

ويؤكد الفريق أن التحسينات المستقبلية في تقنيات الزراعة العصبية ورسم خرائط أوسع للنشاط الدماغي قد تجعل من واجهات الدماغ والحاسوب وسيلة تواصل طبيعية وسلسة في السنوات القادمة.