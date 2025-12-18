موقعها سري.. خطأ شائع تسبب في قطع شجرة عمرها 5 آلاف سنة

في صيف 1964، قاد خطأ علمي إلى قطع شجرة الصنوبر الشوكي الشهيرة باسم "بروميثيوس" في حوض "جريت باسين" بالولايات المتحدة، لتتضح لاحقا أنها أقدم شجرة موثقة في العالم، عمرها نحو 5 آلاف سنة وكان موقعها سريا للحفاظ عليها.

ووفقا لموقع indiandefencereview، فإن الخطأ لم يكن متعمدا، لكنه نتج عن منهجية علمية تقليدية اعتمدت على أخذ مقطع عرضي كامل لتحليل حلقات النمو، في زمن لم تتوافر فيه تقنيات غير تدميرية لتحديد الأعمار، بينما الشجرة كانت تُعد مجرد عيّنة بحثية، ولم يكن يعتقد حينها أن الأشجار القديمة تحتاج حماية خاصة.

بعد القطع أظهرت التحليلات أن عمر "بروميثيوس" تجاوز 4900 عام، لتصبح الحادثة درسا قاسيا في تقدير قيمة التراث الطبيعي وأهمية حماية الأشجار المعمرة، رغم أن الموقع الدقيق للشجرة ظل سريا لحماية ما تبقى من جذعها.

