شاومي تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لمنافسة OpenAI

أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد مفتوح المصدر يحمل اسم MiMo-V2-Flash، في خطوة تستهدف منافسة نماذج عالمية بارزة، من بينها أنظمة DeepSeek وMoonshot AI وAnthropic وOpenAI.

وأفادت الشركة بأن النموذج متاح عالميا عبر منصة MiMo Studio المخصصة لمطوري شاومي، إلى جانب منصة Hugging Face، وواجهة API الخاصة بها، وفقا لتقرير نشره موقع SCMP.

وبحسب تدوينة على مدونة MiMo، يتمتع النموذج الجديد بقدرات متقدمة في الاستدلال والبرمجة وتنفيذ المهام المعتمدة على الوكلاء الأذكياء، كما يمكن استخدامه كمساعد عام قوي لإنجاز المهام اليومية.

خطوة نحو الذكاء الاصطناعي العام

وصف الباحث الصيني لوو فولِي، الذي انضم مؤخرا إلى فريق MiMo بعد عمله في DeepSeek، نموذج MiMo-V2-Flash بأنه "الخطوة الثانية على خريطة الطريق نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI)"، في إشارة إلى الأنظمة القادرة على محاكاة أو تجاوز القدرات المعرفية للبشر.

سرعة عالية وتكلفة منخفضة

وأكدت شاومي أن النموذج يتميز بكفاءة تشغيل مرتفعة، إذ يستطيع معالجة نحو 150 وحدة نصية في الثانية، مع تكلفة تشغيل منخفضة تبلغ 0.1 دولار لكل مليون وحدة إدخال و0.3 دولار لكل مليون وحدة إخراج، ما يجعله من بين أكثر النماذج الاقتصادية عالية الأداء في السوق.

وذكرت الشركة أن MiMo-V2-Flash يحقق أداء مقاربا لنماذج Kimi K2 Thinking من Moonshot AI وDeepSeek V3.2 في معظم اختبارات الاستدلال، مع نتائج قوية في الكتابة العامة والإجابات المفتوحة.

وفي اختبارات النصوص الطويلة، تفوق النموذج على Kimi K2 Thinking، كما سجل 73.4% في معيار SWE-Bench Verified الخاص بالمهام المعتمدة على الوكيل، متجاوزا جميع النماذج مفتوحة المصدر، وبمستوى قريب من نموذج GPT-5-High من OpenAI.

وأضافت شاومي أن أداء النموذج في البرمجة يقترب من نموذج Claude 4.5 Sonnet، المصنف كأحد أفضل نماذج الصناعة، ولكن بتكلفة أقل بكثير.

بنية تقنية متقدمة

تم تطوير MiMo-V2-Flash باستخدام بنية Mixture-of-Experts، التي تعتمد على تقسيم النموذج إلى شبكات فرعية متخصصة بحسب نوع البيانات، مع عدد ضخم من المعاملات يصل إلى 309 مليارات معامل، ما يعزز قدرته على معالجة البيانات وإنتاج مخرجات دقيقة.