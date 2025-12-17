صدمة لمستخدمي فيسبوك.. ميتا تحدد عدد الروابط وتفرض الاشتراك المدفوع

أعلنت شركة Meta عن تجربة جديدة على منصة فيسبوك تقيد عدد الروابط التي يمكن للمستخدمين نشرها، إلا إذا كانوا مشتركين في خدمة Meta Verified المدفوعة، التي تبدأ أسعارها من 14.99 دولارا شهريا.

خلال الأسبوع الماضي، لاحظ المستخدمون المشاركون في الاختبار أنهم لا يستطيعون نشر أكثر من رابطين إلا بعد الاشتراك في الخدمة المدفوعة، وفق ما أشار إليه خبير استراتيجيات التواصل الاجتماعي، مات نافارا.

ويظل بإمكان المستخدمين نشر الروابط التابعة وتعليقات الروابط، بالإضافة إلى الروابط الخاصة بمنشورات منصات ميتا الأخرى، مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

تأثير القرار على المبدعين والعلامات التجارية

أكدت شركة Meta لموقع TechCrunch أن الاختبار يركز على مستخدمي الوضع الاحترافي وصفحات فيسبوك، حيث يتيح الوضع الاحترافي تحويل الملف الشخصي إلى ملف منشئ محتوى للوصول إلى جمهور أوسع.

وقال متحدث باسم الشركة: "هذا اختبار محدود لفهم ما إذا كانت القدرة على نشر عدد أكبر من الروابط تضيف قيمة إضافية لمشتركي Meta Verified."

ويتوقع أن يؤثر هذا بشكل مباشر على المبدعين والعلامات التجارية الذين يستخدمون روابط لمواقعهم أو منصات أخرى لجذب الجمهور.

وأوضحت الشركة أن الناشرين غير مشمولين حاليا بهذا الاختبار، ويمكن للمستخدمين الاستمرار في نشر الروابط ضمن التعليقات دون أي قيود.

وذكرت Meta في تقريرها للشفافية للربع الثالث أن أكثر من 98% من المشاهدات على منصتها في الولايات المتحدة تأتي من منشورات لا تحتوي على روابط، بينما تشكل منشورات الروابط نسبة 1.9% فقط من المشاهدات، معظمها من الصفحات التي يتابعها المستخدمون مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن مواقع مثل يوتيوب، تيك توك، وGoFundMe كانت من بين أكثر المواقع استخداما للروابط على فيسبوك، ما قد يفسر تجربة الشركة لفرض حد أقصى على نشر الروابط.

مع توسع دور الذكاء الاصطناعي في الإنترنت، برز جدل حول تقليل الاعتماد على الروابط في المحتوى الرقمي.

وأثرت نتائج البحث وملخصات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي على صناعة النشر، بينما جربت شبكات مثل X تقليل ظهور المنشورات المرتبطة لتشجيع المستخدمين على نشر محتوى أصلي مباشرة على منصاتها.