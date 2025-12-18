البسوا شتوي.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من الاستقرار على الأحوال الجوية للبلاد خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وأشارت منار غانم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" إلى أن هذا الاستقرار يُتوقع استمراره حتى منتصف الأسبوع المقبل ويأتي نتيجة تأثير مرتفع جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما يعزز هدوء الأجواء ويزيد من سطوع الشمس نهارًا.

وأضافت أنه خلال ساعات النهار، ستشهد القاهرة الكبرى وأغلب الأنحاء طقسًا معتدلًا يميل للدفء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 21 و22 درجة مئوية.

وتابعت: هذه الظروف المناخية المعتدلة تُشجِع على ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة في أجواء مريحة.. الأجواء تتغير بشكل ملحوظ مع حلول الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية، لتصبح الأجواء شديدة البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكدت ضرورة ارتداء الملابس الشتوية المناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر لمواجهة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

