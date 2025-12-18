إعلان

الأمم المتحدة: الدعم السريع قتلت أكثر من ألف مدني بمخيم زمزم

كتب : مصراوي

08:32 م 18/12/2025

الدعم السريع قتلت أكثر من ألف مدني بمخيم زمزم أ

(أ ب)

أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس، بمقتل أكثر من ألف مدني في هجوم استمر ثلاثة أيام شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية في وقت سابق هذا العام على أكبر مخيم للنازحين في غربي السودان.

وأكد المكتب الأممي، أن قوات الدعم السريع اقتحمت مخيم زمزم في أبريل الضمن حصارها لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

ووفقا للتقرير، تم إعدام مئات الأشخاص خارج نطاق القانون خلال الهجوم، حيث تم قتل نازحين في مداهمات من منزل إلى منزل، وفي السوق الرئيسي، وكذلك في المدارس والمرافق الصحية.

وقد عرض التقرير تفاصيل أنماط من العنف الجنسي، "بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي".

ووصف التقرير ذلك بأنه "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان".

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع قليلة من اتهام منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على المخيم.

ويعد مخيم زمزم أكبر مخيم للنازحين في السودان، حيث كان يضم أكثر من 500 ألف شخص قبل هجمات أبريل الماضي.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن قوات الدعم السريع منعت دخول الغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى مخيم زمزم لعدة أشهر قبل الهجوم.

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هجوم الدعم السريع على مخيم زمزم مقتل ألف مدني بمخيم زمزم قوات الدعم السريع

