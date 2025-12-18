مباريات الأمس
تأمين خاص لبعثة منتخب مصر في المغرب بسبب العالمي محمد صلاح

كتب : محمد خيري

03:52 م 18/12/2025
أكد أحمد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المغرب، أن بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم حظيت باستقبال خاص فور وصولها إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن السلطات المغربية بالتنسيق مع أعضاء السفارة المصرية حرصت على توفير حفاوة استقبال مميزة لبعثة المنتخب.

وأوضح السفير أن السفارة المصرية طلبت توفير تأمينات خاصة للمنتخب نظرًا لأهميته الكبيرة وضمّه عددًا من النجوم العالميين، على رأسهم محمد صلاح، وهو ما لاقى ترحيبًا وموافقة من جانب السلطات المغربية.

وأضاف عبد اللطيف أن هناك حالة من السعادة الكبيرة داخل المغرب بتواجد محمد صلاح، نظرًا لمكانته العالمية وشعبيته الواسعة، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية مرتفعة داخل صفوف المنتخب.

وأشار سفير مصر بالمغرب إلى وجود جالية مصرية كبيرة حريصة على مؤازرة المنتخب خلال مشواره في البطولة، مؤكدًا في الوقت ذاته توفير تسهيلات خاصة لإجراءات دخول الجماهير المصرية لدعم المنتخب في منافسات كأس الأمم الإفريقية.

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر محمد صلاح السفير المصري في المغرب

