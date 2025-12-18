نص تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

حصل "مصراوي" على تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، المقرر مناقشته خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس.

ونص التقرير على أن مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة بمسمى "كلية التربية الرياضية"، إذ أن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.

وتضمن أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيًا - وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد - ألا وهو "التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز - بحكم تغير المسمى - مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم.

وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.

