ما هي أداة البحث العميق الجديدة من جوجل وكيف تعمل؟

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لأداة البحث العميق Deep Research ضمن مساعدها الذكي Gemini، ليتمكن المستخدمون من تحويل تقاريرهم البحثية إلى محتوى بصري تفاعلي يضم الرسوم البيانية والصور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جوجل لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتقديم نتائج تفاعلية.

وتتيح الأداة إجراء تحليلات شاملة للويب باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يمكنها الاستفادة من البيانات الموجودة في Gmail، درايف، وسجل المحادثات في Google Chat لتوفير سياق إضافي للتقارير البحثية.

بعد إنشاء التقرير النصي، يمكن للأداة الآن تحويل النتائج مباشرة إلى تقارير بصرية تفاعلية، تشمل الرسوم التوضيحية والجداول، بطريقة تشبه ميزة الواجهة التوليدية Generative UI التي أضيفت سابقا إلى وضع AI Mode في بحث جوجل.

ووفقا لما نشرته جوجل في مدونتها، أصبحت الأداة توضح النتائج تلقائيًا، سواء كانت حول تخصيص ميزانيات التسويق أو استكشاف نظريات علمية معقدة.

ويمكن للمستخدمين التفاعل مع نموذج محاكاة ديناميكي داخل التقرير، وعرض النتائج بناء على متغيرات مختلفة، بدلا من الاقتصار على قراءة النصوص فقط.

تتخذ الأداة قرارات ذكية بشأن الرسوم والعناصر البصرية التي يجب إنشاؤها وفقًا لنتائج البحث، مثل بناء جدول دوري تفاعلي للتقارير الكيميائية، أو عرض بيانات كثيفة على شكل مخططات خطية أو أعمدة، كما يمكنها إنشاء المخططات والرسوم التخطيطية المعقدة ديناميكيًا في الوقت الفعلي بما يتوافق مع طلب البحث.

يمكن للمستخدمين تجربة ميزة Deep Research عبر تطبيق Gemini على الويب، من خلال اختيار الأداة وإدخال طلب البحث، لتوليد تقرير بحثي مُخصص يضم الرسوم البيانية والعناصر البصرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة التفاعلية حاليا متاحة لمشتركي خطة Google AI Ultra التي تصل تكلفتها إلى 250 دولارا شهريا، على أن تتوسع لاحقا لتشمل عددا أكبر من مستخدمي Gemini.