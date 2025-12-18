وجهت الفنانة شيماء سيف، رسالة مجهولة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولم تكشف خلالها من تقصده.

ونشرت شيماء، الفيديو، عبر حسابها، وعلقت: "سمعاني، شيفاني، أيوة انتي مش حد تاني".

وقالت شيماء سيف بالفيديو: "يا وحشة بالأوي كمان، يعني أنا عندي واحدة وحشة شغالة واتجوزت.. الوحشة بتتجوز والحلوة بتتجوز، إلا انتي يا بت عندك إيقاف، يا بت يا اللي بتركبي 30 فلتر وبرضو على الشاشة وحشة، انتي بجد وحشة وعندك غل من شيماء".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.